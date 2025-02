Kostenloses Mittagessen und Kulturangebote in der evangelischen Stadtkirche in Weingarten gibt es ab dieser Woche wieder. Am Montagabend hat dort die Vesperkirche begonnen.

Kostenloses Essen, Friseur und Kultur: In Weingarten hat am Montagabend mit einem Gottesdienst wieder die Vesperkirche begonnen. In der evangelischen Stadtkirche sind bis Ende des Monats Jung und Alt genauso willkommen wie Arm und Reich. Die Vesperkirche ist für alle offen und bietet Besucherinnen und Besuchern nicht nur ein warmes Mittagessen, sondern auch die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen - ab Dienstag täglich von 11 bis 15 Uhr. Essen und Getränke sind kostenlos. Wer möchte, kann Geld spenden. Zudem können Bedürftige vor Ort kostenlos zum Arzt und Friseur. Auch Andachten und kostenlose Kulturevents gibt es. Schirmherr Yardimci als Brückenbauer Die diesjährige Vesperkirche hat einen besonderen Schirmherrn: Den Autolackierer und Käfer-Künstler Ahmet Yardimci. Seine bunt lackierten Auto-Kunstwerke sind in der ganzen Stadt präsent . Als Schirmherr der Vesperkirche in der evangelischen Kirche will der Muslim Brücken bauen. "Das Leben ist bunt wie meine Autos, ich bin offen für alle", sagt er. Knapp 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer halten die Vesperkirche am Laufen. Rund 500 Besucher pro Tag werden erwartet. Veranstalter sind das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee, die Johannes-Ziegler-Stiftung und die evangelische Kirchengemeinde Weingarten.