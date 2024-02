In Sigmaringen und in Meßkirch öffnen dieses Wochenende die Vesperkirchen ihre Pforten. In Meßkirch findet die Veranstaltung ab Samstag zum ersten Mal statt.

Mit einem gemeinsamen Essen Begegnung schaffen – das ist das Ziel der Vesperkirchen. In einigen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben sind die diesjährigen Aktionen bereits zu Ende, im Kreis Sigmaringen starten am Wochenende gleich zwei Vesperkirchen.

Premiere für die Vesperkirche in Meßkirch am Samstag

In Meßkirch gibt es ab Samstag zum ersten Mal eine Vesperkirche. "Grundsätzlich nehmen wir wahr, dass die Not größer geworden ist", sagte Meßkirchs evangelischer Pfarrer Uwe Reich-Kunkel dem SWR. Infolge von Corona seien viele Menschen vereinsamt und die Bedürftigkeit sei gestiegen, deshalb gebe es nun auch eine Vesperkirche in Meßkirch. Sie wird ökumenisch organisiert. Der Anstoß kam von einem Gemeinderatsmitglied, das zuvor bei der Vesperkirche in Sigmaringen mitgeholfen hatte.

"Alle an einem Tisch" ist das Motto im Gemeindesaal und der Heilandskirche. Es gibt eine Woche lang täglich kostenloses Essen, dazu tageweise gratis Haarschnitte, Fußpflege und ärztliche Beratung. Auch die Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie sowie Vertreter des Landratsamts sind vor Ort. Künstler aus der Region bieten laut Ankündigung mit Liedern der Comedian Harmonists und aus Musicals an zwei Tagen ein kulturelles Programm.

Dritte Vesperkirche in Sigmaringen startet am Sonntag

Am Sonntag beginnt dann auch in Sigmaringen die Vesperkirche. Dort findet sie zum dritten Mal statt. Entstanden ist die Idee in der Coronazeit. Man habe einen Ort gebraucht, wo sich Menschen wieder begegnen können, erzählte der Pfarrer der evanglischen Kirchengemeinde in Sigmaringen, Matthias Ströhle.

In Sigmaringen findet die Vesperkirche in diesem Jahr zum dritten Mal statt. (Archiv) Pressestelle privat

Bis zum 1. März gibt es auch dort täglich Mittagessen, dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Andachten und Beratung und Themenabenden, organisiert von der evangelischen Kirche und den Zieglerschen. Am kommenden Dienstag bedient Schirmherrin Gerlinde Kretschmann die Besucherinnen und Besucher.

Auch Politikerinnen und Politiker aus dem Wahlkreis helfen laut den Organisatoren bei der Vesperkirche in Sigmaringen. Mit dabei sind die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne), der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU), die Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (CDU) und Robin Mesarosch (SPD) sowie Landrätin Stefanie Bürkle (CDU). Die Vesperkirchen finanzieren sich durch Spenden und Sponsoren. Sie werden auch durch die Hilfe vieler Ehrenamtlicher möglich.