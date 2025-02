Seit Montag hat die ökumenische Vesperkirche in Eriskirch im Bodenseekreis geöffnet. In der Irishalle sind eine Woche lang Menschen zu einem warmen Essen und menschlichen Begegnungen eingeladen.

Die ökumenische Vesperkirche am See in Eriskirch (Bodenseekreis) öffnet eine Woche lang, vom 27. Januar bis 1. Februar, ihre Türen. In dieser Zeit kann täglich von 11:30 bis 15:30 Uhr in der Irishalle zu Mittag gegessen werden. Kaffee und selbst gebackener Kuchen kann auch genossen werden. Erwartet werden jeden Tag rund 300 Personen. Eingeladen sind alle Menschen, egal welchen Alters, sozialer Schicht oder Religion. Die Gäste bezahlen jeweils nur das, was sie können, sagen die Veranstalter.

Alle Kirchengemeinden arbeiten zusammen

Die ökumenische Vesperkirche ist ein gemeinschaftliches Angebot. Alle zehn evangelischen, neuapostolischen und katholischen Kirchengemeinden in Eriskirch, Langenargen und Kressbronn arbeiten zusammen. Rund 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen die Veranstaltung. Ein kostenloser Fahrdienst für Gäste aus den umliegenden Orten ist eingerichtet.

Nicht vom Brot allein lebt der Mensch

Wichtig ist den Veranstaltern auch das menschliche Miteinander. Die Besucher sollen nicht nur satt werden, sie sollen sich auch unterhalten und in der Gemeinschaft wohlfühlen. Neben dem Essen wird auch ein kulturelles Programm mit Konzerten, einem Kabarett und einer Filmvorführung angeboten. Eine Spielecke für Kinder ist eingerichtet.

Finanziert wird die Vesperkirche komplett durch Spenden.