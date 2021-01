per Mail teilen

Die Vesperkirche in Singen, die am Montag starten sollte, ist auf die Zeit nach dem Lockdown verschoben worden. Das teilte die zuständige Pfarrerin Andrea Fink auf Anfrage des SWR mit. Wann auch immer es möglich sein werde, werde die Aktion nachgeholt. Auch die Vesperkirche Leutkirch ist abgesagt worden. Sie sollte ursprünglich am vergangenen Wochenende beginnen.