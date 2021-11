Verzögerung bei Tiny House Siedlung

per Mail teilen

Die Minihaus-Siedlung in Burgrieden im Landkreis Biberach kann noch nicht angelegt werden. Derzeit fehlen nötige Freigaben. Unter anderem muss noch der Flächennutzungsplan geändert werden, damit die Minihäuser auf der geplanten Fläche in Burgrieden-Rot gebaut werden können. Das Projekt stehe nicht vor dem Aus, teilte die Gemeinde mit, es verzögere sich aber. Für die zehn schon fertig gestellten Tiny Houses wurden andere Bauplätze im Kreis Biberach gefunden, sagte der Projektleiter dem SWR. Die Bewohner könnten später mit ihren Häusern nach Burgrieden umziehen, voraussichtlich im nächsten Frühjahr. Mit bis zu 35 Tiny Houses soll in Burgrieden die größte Tiny-House-Siedlung Deutschlands entstehen.