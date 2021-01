Im Kreis Ravensburg gibt es wegen der Schneefälle der vergangenen Tage immer noch Verzögerungen bei der Müllabfuhr. In vielen Wohnstraßen sei der Schnee nicht geräumt worden, deshalb könnten die Müllwagen nicht durchkommen, so eine Pressesprecherin. Wegen des Tauwetters sollte der Müll bald überall abgeholt werden können. In der Stadt Konstanz läuft die Müllabfuhr ab heute wieder normal, so das Landratsamt. Im Kreis Biberach habe es diesbezüglich keine Probleme gegeben, so heißt es dort von offizieller Stelle.