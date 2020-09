Eine Pressemitteilung der Telekom hat in der Region Bodensee- Oberschwaben für Verwirrung in vielen Kommunen geführt. In der Mitteilung verspricht das Unternehmen den Ausbau seines Mobilfunknetzes mit dem neuen Standard 5G in insgesamt knapp 70 Städten und Gemeinden der Region. Anträge für dafür nötige neue Sender haben die Städte und Gemeinden aber nicht erhalten. Auch nicht die Stadt Ravensburg, die eine schnelle Einführung des 5-G- Standards wegen der befürchteten Mobilfunkstrahlung abgelehnt hatte.

Mitteilung wohl Werbegag

Mobilfunkkritiker bezeichnen die Mitteilung inzwischen allerdings als Werbegag. Die Telekom rüste lediglich bestehende Sendemasten für eine 5G-Übertragung auf, was das Unternehmen bestätigt. Dass sich das Signal damit vernünftig verbreiten lasse, bezweifeln die Kritiker jedoch.