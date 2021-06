Das Berliner Verwaltungsgericht befasst sich heute mit der AfD-Spendenaffäre um Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und ihren Kreisverband Bodensee. Es geht um eine Strafzahlung, gegen die die AfD geklagt hat.

Der Bundestag verhängte Ende 2020 ein Bußgeld von 396.000 Euro gegen die AfD, nachdem zwei Unternehmen mit Sitz in der Schweiz im Jahr 2017 an Weidels Kreisverband insgesamt rund 132.000 Euro überwiesen hatten. Die Spenden wurden der Bundestagsverwaltung nicht wie vorgeschrieben gemeldet. Da die Spenden anonym erfolgten, wertete die Verwaltung des Parlaments dies als illegale Parteispende.

Ein Kontoauszug über den Spendeneingang. SWR

Entscheidung des Gerichts noch heute

Gegen die Strafzahlung hat die AfD geklagt. Sie begründet die Klage damit, dass die Zahlungen keine Spende an die Partei, sondern eine sogenannte Direktspende an Alice Weidel gewesen seien. Die stellvertretende Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Bodensee war 2017 auch Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf. Außerdem seien die Spenden im Jahr 2018 an die Unternehmen zurückgezahlt worden. Die Bundestagsverwaltung hingegen argumentiert, der Zeitraum zwischen Zuwendung und Rückzahlung sei zu groß gewesen. Das Gericht will noch heute eine Entscheidung treffen.