Im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen sich die Krankenhäuser im südbadischen Raum nun gegenseitig. Wie es in einer Pressekonferenz des Landratsamts heute hieß, sollen Covid-19- Intensivpatienten regional auf freie Betten in den Kliniken verteilt werden. Der Landkreis Konstanz sei dabei dem Universitätsklinikum Freiburg angegliedert. Eine zentrale Stelle soll von dort aus die Verlegung der Intensivpatienten organisieren. In der vergangenen Woche ist ein Covid-19-Intensivpatient bereits von Singen nach Freiburg verlegt worden.