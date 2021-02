Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 39-Jährigen aus Hoßkirch (Kreis Ravensburg). Er soll seinen Mitbewohner schwer verletzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Verdächtige seinen 24 Jahre alten Mitbewohner am Freitag in Hoßkirch unvermittelt mit einer Eisenstange angegriffen. Anschließend soll er laut Polizei mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Der 24-Jährige konnte schwer verletzt aus der Wohnung fliehen und einen Nachbarn um Hilfe bitten. Er kam ins Krankenhaus.

Tatverdächtiger in Reutlingen gefasst

Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber am Samstag in Reutlingen festgenommen werden. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Gegen den Mann wird jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Weitere Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekannt geben.