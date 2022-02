Unbekannte versuchen evangelische Kirche anzuzünden

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter soll am Dienstag versucht haben die evangelische Stadtkirche am Bahnhofplatz in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) in Brand zu setzen. Laut Polizei wurde an mehreren Stellen Feuer gelegt.

Im Eingangsbereich der Kirche sei auf einem Stehtisch eine Schachtel aus Karton in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde Papier im Zugang zum Gebetsraum entzündet, sowie mehrere Hefte auf einer Holztreppe in einer Abstellkammer. Keines der Feuer griff über, lediglich die Treppe wurde leicht angesengt, so die Polizei. Sie ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.