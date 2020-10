per Mail teilen

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) soll im nächsten Frühjahr die Altstadt zeitweise autofrei werden. Der Gemeinderat beschloss am Montag mit großer Mehrheit einen Antrag der Grün-Offenen Liste. Demnach soll im Frühjahr getestet werden, zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh den Autoverkehr in der Altstadt zu verbieten. Ein Autoverbot, das auch abends unter der Woche gilt, wie es der ursprüngliche Plan vorsah, wird es dagegen nicht geben.