Den Saisonstart im Mai müssen die Freibäder in der Region Bodensee-Oberschwaben auch dieses Jahr coronabedingt verschieben. Die Vorbereitungen für die Öffnungen laufen bereits - auch wenn der Termin unklar ist.

Viele Bäder sind derzeit noch mit den sogenannten Auswinterungsarbeiten beschäftigt. Das heißt, dass altes Wasser aus den Becken abgelassen und neues eingelassen wird. Rutschen, Becken oder Umkleiden werden gereinigt und die Liegewiesen werden hergerichtet.

Freibad in Wangen im Allgäu bereits startklar

In Biberach zum Beispiel nutzt man für diese Arbeiten noch den ganzen Mai, um ab Juni - mit bewährtem Hygienekonzept - betriebsbereit zu sein, heißt es von den Stadtwerken. Im Freibad Stefanshöhe in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) dagegen wäre man am 1. Mai startklar. Das Bad, das vergangenes Jahr saniert wurde, ist bereits auf Vordermann gebracht worden.

"Wir wollten nicht erst mit den Vorbereitungen beginnen, wenn das Land grünes Licht für die Öffnung gibt. Dann würde sich der Saisonstart für die Badegäste noch weiter verzögern." Sprecherin der Stadt Wangen im Allgäu

Strandbäder am Bodensee brauchen weniger Vorlaufzeit

In Konstanz rechnen die Stadtwerke mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen für das Freibad der Bodenseetherme. Sobald die Politik grünes Licht gebe, gehe es los, so ein Sprecher. Das Freibad wäre ab Juni bereit für die Saisoneröffnung. Die fünf Konstanzer Strandbäder dagegen brauchen weniger Vorbereitungszeit. Sie seien innerhalb einer Woche startklar. Einige seien jetzt bereits öffentlich zugänglich, wie das Strandbad Horn oder das Rheinstrandbad. Personal werde aber erst nach der offiziellen Öffnung eingesetzt.

Auch in diesem Jahr setzen die Frei- und Strandbäder wieder Hygienekonzepte. Diese hätten sich in der vergangenen Saison bewährt. Dazu gehört unter anderem eine reduzierte Gästeanzahl, die Reservierung von Zeitfenstern und Abstandsregeln im Becken und auf den Liegewiesen.

Wie das Anbaden im vergangenen Corona-Sommer im Frei- und Seebad Fischbach (Bodenseekreis) ablief, darüber berichtete Isabel Heine für SWR4 am 6. Juni 2020.