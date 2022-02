Wegen Demo nahe Kretschmanns Wohnhaus: 52-Jähriger soll vor Gericht

Zweimal haben in der vergangenen Woche Demonstranten vor dem Haus von Ministerpräsident Kretschmann protestiert. Ein 52-Jähriger muss sich deswegen nun vor Gericht verantworten.

Weil er eine nicht angemeldete Versammlung in der Nähe des Wohnhauses von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Sigmaringen geleitet haben soll, muss sich ein 52-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) hat wegen der Demonstration von Gegnern der Corona-Politik am 13. Februar ein beschleunigtes Verfahren in die Wege geleitet.

Wie ein Vertreter der Anklage mitteilte, soll der Fall am Montag (21. Februar) vor dem Amtsgericht Sigmaringen verhandelt werden. Ob es auch direkt am Montag ein Urteil geben werde, sei unklar, so ein Staatsanwalt. Laut Versammlungsgesetz drohen eine Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Haft. Bei der Demonstration hatten laut Polizei rund 60 Personen versucht, zum Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen.

Zweite Demonstration vor Kretschmanns Haus

Nach dieser Demonstration von Gegnern der Corona-Politik am 13. Februar waren am 14. Februar erneut rund 350 Menschen in einem Abstand von rund 100 Metern am Haus von Ministerpräsident Kretschmann vorbeigelaufen und hatten mit Trillerpfeifen gepfiffen.

Landratsamt Sigmaringen verhängt Versammlungsverbot

Das Landratsamt Sigmaringen hat mit einem Versammlungsverbot auf diese Vorfälle reagiert. Ab sofort seien Versammlungen, Kundgebungen und Aufzüge im Sinne des Versammlungsgesetzes im näheren Umfeld des Wohnhauses des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann verboten, heißt es in der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Sigmaringen. Dieses Versammlungsverbot gelte bis zum 15. März. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro rechnen.

Landratsamt: Privatsphäre muss geschützt werden

Das Landratsamt und die Polizei rechnen damit, dass es zu weiteren unangemeldeten Demonstrationen in Sigmaringen-Laiz kommen könnte. Man sei vorbereitet, sagte Polizeisprecherin Daniela Baier vom zuständigen Polizeipräsidium Ravensburg. Die Polizei hat ihre Präsenz in Laiz verstärkt und beobachtet die Sozialen Medien. Denn dort wird üblicherweise zu den unangemeldeten Versammlungen aufgerufen. Für die Polizei ist klar: Es geht darum, die Privatsphäre der Familie Kretschmann zu schützen.

"Das Privathaus ist die Privatsphäre eines jeden Menschen - unabhängig davon, ob das ein Politiker ist oder ein Privatmann. Man fühlt sich da einfach sicher. Und sobald sich dort Menschen versammeln, ist das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigt."

Politiker üben Kritik an Demonstranten

Mehrere Landespolitiker verurteilten die Vorfälle vor Kretschmanns Wohnhaus. Ministerpräsident Kretschmann selbst sagte: "Demonstrationen vor den Wohnhäusern von Politikerinnen und Politikern gehen mal überhaupt gar nicht. Die verkennen den Charakter der Demokratie."

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, wer unter dem Deckmantel eines Aufzugs durch Städte und Dörfer irrlichtere und vor dem Wohnsitz von Politikern aufmarschieren wolle, überschreite eine Grenze. Das sei Psychoterror. Auch für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch haben die Demonstranten eine Grenze überschritten. Es gehe um reines Machtgehabe und den Versuch der Einschüchterung, sagte er.