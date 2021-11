per Mail teilen

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen sollen am Mittwoch Vermessungsflüge durchgeführt werden. Laut Flughafen wird mit den Messflügen kontrolliert, ob das elektronische Instrumentenlandesystem des Flughafens einwandfrei funktioniert. Eigentlich sollten die Flüge bereits vergangene Woche stattfinden. Sie mussten aber kurzfristig verschoben werden, teilte der Flughafen mit.