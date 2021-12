Hunderte unwirksame Corona-Impfungen gespritzt?

Schutzlos gegen Covid-19? Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen eine Ärztin aus dem Bodenseekreis. Der Fall weitet sich nun aus.

Nach SWR-Informationen könnten mehrere hundert Menschen eine unwirksame Corona-Impfung von ihr erhalten haben, ohne davon zu wissen. Nach Angaben eines Sprechers vom Landratsamt des Bodenseekreises bekamen 430 Menschen, die sich in der Praxis der Ärztin in Markdorf gegen das Coronavirus hatten impfen lassen, jetzt Post vom Gesundheitsamt. Es sei in Zusammenhang mit der Impfung in mehreren Fällen zu Auffälligkeiten gekommen. Bei den Betroffenen seien trotz Erst- und Zweitimpfung keine Antikörper gegen das Virus nachweisbar. Sie seien damit nicht gegen eine Infektion geschützt.

Hat Ärztin der Corona-Impfung etwas beigemischt?

Die Empfängerinnen und Empfänger des Briefes vom Gesundheitsamt sollten deshalb ebenfalls einen Antikörpertest machen, um ihren Impfstatus zu klären, so das Landratsamt. Die Kriminalpolizei interessiere sich zudem für ihre Zeugenaussagen zu den Umständen der Impfung. Nach SWR-Informationen steht der Verdacht im Raum, dass die Ärztin dem Impfstoff etwas Homöopathisches beigemischt hat. Eine Betroffene hatte Anzeige erstattet. Die Praxis in Markdorf war Ende November durchsucht worden.