Der seit Mittwoch vermisste 69-jährige Schwimmer im Mindelsee bei Radolfzell (Kreis Konstanz) ist tot. Am Samstag ist seine Leiche geborgen worden.

Der 69-jährige Schwimmer ist am Samstag tot im Mindelsee bei Radolfzell gefunden worden, so die Polizei. Seine Frau hatte am Mittwoch seine Kleidung am Steg bemerkt und die Polizei informiert. Einsatzkräfte vom DLRG, der Feuerwehr und der Polizei hatten nach dem Schwimmer gesucht. Im Einsatz waren auch Wassersuchhunde und Hubschrauber.

Leichnam mittels Drohne entdeckt

Bei einer Suchaktion am Samstag mittels Drohne hatten die Einsatzkräfte laut Polizei den Leichnam des Mannes entdeckt. Er wurde mit einem Boot der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Todesumstände des Schwimmers seien derzeit noch unklar. Vermutet wird ein Badeunfall.

Segler vor Lindau weiterhin vermisst

Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest wird ein 93-jähriger Segler weiterhin im Bodensee vor Lindau vermisst. Seit Mittwoch wird nach ihm gesucht. Sein Segelboot wurde ohne ihn auf dem Bodensee entdeckt. Zuvor hatte die Besatzung eines anderen Bootes Hilferufe gehört.