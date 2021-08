Ein seit Tagen vermisster Obdachloser in Konstanz ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte nach ihm gesucht. Es wurde befürchtet, dass er im Bodensee ertrunken sein könnte.

Bundespolizisten hätten den Vermissten am Sonntag wohlbehalten am Bahnhof in Konstanz angetroffen, so eine Sprecherin der Polizei. Am Wochenende sei der Mann nicht in der Stadt gewesen.

Zuvor war intensiv nach ihm im Bodensee gesucht worden. Seit Mittwoch galt der obdachlose Mann als vermisst. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass er zum Waschen in den Bodensee gegangen und nicht zurückgekehrt sei.

Suchaktion im Bodensee zunächst erfolglos

An zwei Tagen suchte ein Großaufgebot der Polizei mit Tauchern und einem Hubschrauber erfolglos nach dem Mann. Wie und wo der Obdachlose den Bodensee wieder verließ, ist unklar. Unter anderem wurde seine Kleidung am Seeufer gefunden. Ob der Mann tatsächlich im Wasser war, werde ermittelt, so die Polizeisprecherin.

Zahlen muss der Mann den Einsatz nicht. Man gehe jeder gemeldeten Notlage auf dem Bodensee nach, sagte die Sprecherin der Polizei. Es komme immer wieder vor, dass Menschen, nach denen gesucht werde, wohlbehalten am Ufer gefunden würden.