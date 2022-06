per Mail teilen

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen werden am Donnerstag zwischen 12 und 19 Uhr Vermessungsflüge durchgeführt. Das teilt der Flughafen mit. Mit den Messflügen, die vom Bundes-Aufsichtsamt für Flugsicherung vorgeschrieben sind, wird kontrolliert, ob das elektronische Instrumenten-Landesystem des Flughafens einwandfrei funktioniert.