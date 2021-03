per Mail teilen

Ein vermeintlicher Notfall eines Surfers hat am Samstag auf dem Bodensee vor Kressbronn (Bodenseekreis) zu einer größeren Rettungsaktion geführt. Eine Frau hatte laut Polizei den Notruf gewählt, nachdem sie beobachtet hatte, wie der Surfer ins Wasser fiel und vergeblich versuchte, sein Segel gegen den Starkwind aufzurichten. Da die Frau nur noch hin und wieder den Kopf des Mannes sehen konnte, vermutete sie, dass der Surfer in Schwierigkeiten sei. Daraufhin machten sich insgesamt rund 70 Einsatzkräfte von Polizei, DLRG und Feuerwehr auf die Suche nach dem Surfer. Der 29-Jährige wurde schließlich unverletzt am Ufer angetroffen. Er war auf seinem Surfbrett ans Ufer gepaddelt.