Vermeintliche Schüsse haben in Vorarlberg am Montagabend zu mehreren Polizeieinsätzen geführt. Laut Mitteilung gab es entsprechende Zeugenmeldungen aus Hohenems, Lauterach und Bregenz. In Lauterach führte die Spur zu einem Mann, der Waffen und Munition in seiner Wohnung hatte. In Bregenz war die Polizei sogar mit einem Sonderkommando und Nachtsichtgeräten im Einsatz, konnte aber nichts Verdächtiges finden. In Hohenems hatten wohl Jugendliche Böller gezündet.