Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg, also im Kreis Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis, häufen sich aktuell Wildunfälle. Seit Dienstagabend habe es insgesamt elf Unfälle vor allem mit Rehen und Dachsen gegeben, so ein Sprecher. Sie ereigneten sich unter anderem in Ebersbach, Salem, Wolfegg und Tettnang. Verletzte habe es nicht gegeben. Im Spätsommer und Herbst gebe es üblicherweise vermehrt Wildunfälle, so der Sprecher.