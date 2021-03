Die Thermalbäder in der Region Bodensee-Oberschwaben haben im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns herbe Verluste gemacht. In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) wurden sogar Sanierungspläne der Therme vorerst gestoppt.

Die Stadt Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) schätzt den Verlust ihrer Therme im vergangenen Jahr auf rund eine Million Euro. Dennoch plane man keine Preiserhöhungen, sobald der Betrieb wieder losgehe, so die Stadt. Auch in der Konstanzer Therme sanken die Einnahmen um rund eine Million Euro. Der Verlust der Vitalium-Therme in Bad Wurzach sei nicht genau zu beziffern, weil sie Teil des Kurbetriebs sei, so die Stadt. Er liege aber fast bei 100 Prozent, hieß es. Positiv sei, so ein Sprecher, dass bei der Vitalium-Therme keine Sanierungen anstünden.

Sanierung der Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau gestoppt

Die Stadt Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gab bislang keine Auskunft über die finanzielle Lage der Sonnenhof-Therme. Dort hatte der Gemeinderat jüngst überraschend entschieden, die Pläne für eine neue Saunalandschaft unter anderem wegen der fehlenden Einnahmen vorerst auf Eis zu legen. Für die neue Saunalandschaft hätten knapp drei Millionen Euro ausgegeben werden müssen. Das hielten mehrere Gemeinderatsfraktionen in dieser Zeit für zu teuer.

Staatliche Hilfe für Thermen reichen nicht auf lange Sicht

Die Stadt Bad Waldsee und die Meersburg-Therme (Bodenseekreis) erhielten wegen des Lockdowns rund eine halbe Million Euro an staatlichen Hilfen plus Kurzarbeitergeld. Auch die Stadt Bad Wurzach erhielt Kurzarbeitergeld und Zuschüsse aus der Stabilisierungshilfe für Thermen des Landes. Diese umfasst 15 Millionen Euro für die 35 kommunalen Thermen in Baden-Württemberg. Die Stadt Konstanz dagegen teilte mit, außer Kurzarbeitergeld keine staatlichen Hilfen erhalten zu haben. Viele Thermen-Betreiber fordern nachhaltigere und langfristige Hilfen, unter anderem Steuererleichterungen. Klar sei aber auch, so die Stadt Bad Wurzach, ein wirklicher Ausgleich für Ausfallmonate könne nachträglich nicht erreicht werden.