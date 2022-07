Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ist am Mittwochabend ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er sei von einem 23-Jährigen mit einer Flasche geschnitten worden, so die Auskunft der Polizei. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.