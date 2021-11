per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen sind am Sonntagabend bei Berkheim im Kreis Biberach acht Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Ein drittes Auto fuhr auf eines der Unfallfahrzeug auf. Alle drei Fahrer sowie alle fünf Insassen der Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge soll der 19-jährige Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen sein.