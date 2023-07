Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hat in der Region Bodensee-Oberschwaben Schäden angerichtet. Bäume stürzten um, Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Am späten Dienstagabend ist eine heftige Gewitterfront über die Region Bodensee-Oberschwaben gezogen. Mehrere Menschen wurden verletzt, zahlreiche Bäume stürzten um. Am Mittwochvormittag wurde deutlich, wie groß die Schäden in der Region sind. Die Aufräumarbeiten laufen.

Regionaler Bahnverkehr eingeschränkt

Wegen umgestürzter Bäume sind derzeit zahlreiche Bahnstrecken gesperrt. So zum Beispiel zwischen Leutkirch und Aulendorf im Kreis Ravensburg, zwischen Konstanz und Radolfzell und auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen. Das schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. Es ist unklar, wie lange die Sperrungen dauern.

Aufräumarbeiten am Affenberg Salem

Der Affenberg in Salem (Bodenseekreis) bleibt am Mittwoch geschlossen. Es seien einige Bäume umgestürzt, die Aufräumarbeiten seien aufwändig, heißt es von dem Tierpark. Nach dem Sturm müssten die Parkwege freigeräumt und der Baumwipfelpfad auf seine Sicherheit überprüft werden. Tiere kamen aber nicht zu Schaden. Auch im Strandbad Hörnle in Konstanz muss erstmal aufgeräumt werden, teilten die Stadtwerke mit – baden ist bis mindestens Freitag nicht möglich.

Das Gewitter tobte über vielen Orten der Region, hier in Heiligenberg im Bodenseekreis. SWR Alfred Knödler

Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Mehrere Menschen wurden durch das Unwetter verletzt, am schlimmsten ein Rollerfahrer in Aichstetten (Kreis Ravensburg). Er war auf einen Ast geprallt und schwebt in Lebensgefahr. Allein im Kreis Ravensburg gingen laut Polizei in der Nacht mehr als 100 Notrufe ein.

In Friedrichshafen vielen zahlreiche Äste von den Bäumen. Am Mittwoch wird vielerorts aufgeräumt. SWR Stefanie Baumann

Verletzte auf Campingplätzen

Auf einem Campingplatz in Allensbach (Kreis Konstanz) stürzte ein Baum auf einen Wohnwagen, vier Menschen wurden verletzt. Auch zwei Camper in Illmensee (Kreis Sigmaringen) erlitten Verletzungen durch umstürzende Bäume. Der orkanartige Wind deckte an vielen Orten der Region Dächer ab. In Ochsenhausen (Kreis Biberach) wurden beispielsweise mehrere Ziegel vom Dach der Klosterkirche geweht.

Sturmschäden vor einem Café in Friedrichshafen. SWR Stefanie Baumann

B33 und B30 zwischenzeitlich gesperrt

An einigen Orten sind Schäden aus der Nacht schon behoben. So war die B33 bei Konstanz auf Höhe der Reichenau zeitweise gesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden. Auf der B30 bei Ravensburg lag eine abgerissene Hochspannungsleitung auf der Fahrbahn, die Sperrung dauerte vier Stunden.