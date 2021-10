In einem Gymnasium in Singen (Kreis Konstanz) ist am Freitag ein Experiment im Chemieunterricht misslungen. Ein 50-jähriger Lehrer wollte laut Polizei eine Knallgasprobe durchführen. Das vorbereitete Gemisch reagierte demnach stärker als geplant, wodurch ein lauter Knall und eine Druckwelle entstanden. Bauteile und die plötzliche Hitze verletzten den Lehrer, er kam ins Krankenhaus. Zwei Schüler der neunten Klasse wurden wegen eines Knalltraumas ambulant in einer Klinik versorgt.