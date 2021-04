Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gaißau in Vorarlberg ist am Freitag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte wurde in der ausgebrannten Wohnung eine Brandleiche gefunden. Eine Obduktion soll nun klären, ob es sich um die Hausbewohnerin handelt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.