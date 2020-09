Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, kurz "bodo", will mit einer Kampagne um mehr Fahrgäste in Bus und Bahn werben. Wegen Corona seien die Fahrgastzahlen zurückgegangen, heißt es.

Bundesweit läuft derzeit die Werbekampagne "#BesserWeiter" an, die trotz Corona potentielle Fahrgäste wieder in Busse und Züge locken soll. Mit dabei ist der Verkehrsverbund "bodo", in dem 19 Verkehrsbetriebe in den Landkreisen Lindau und Ravensburg sowie im Bodenseekreis zusammengeschlossen sind. Der Verbund betreibt keine eigenen Busse und Bahnen, sondern verkauft und koordiniert die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs. Doch wegen der Corona-Pandemie seien die Fahrgastzahlen stark eingebrochen, so das Unternehmen.

"bodo" rechnet mit Millionendefizit

Viele Fahrgäste blieben weg, weil sie im Homeoffice arbeiteten. Andere hätten Angst, sich in Bussen und Zügen anzustecken, so der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes, Jürgen Löffler. Im Laufe dieses Jahres werde sich ein Fehlbetrag von etwa zehn Millionen Euro ergeben. Mit einem Hygienekonzept und verschiedenen Tarifangeboten habe man bereits versucht, das Bus- und Bahnfahren wieder attraktiver zu machen.

Appell an das ökologische Gewissen

Außerdem appellierte Löffler an das ökologische Gewissen der Verkehrsteilnehmer, statt des eigenen Autos wieder umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und mit Blick auf das Ende der Sommerferien wünscht sich das Unternehmen von den Schulen, den Unterricht in den verschiedenen Klassenstufen zu unterschiedlichen Zeiten beginnen zu lassen. So könnte dichtes Gedränge in den Schulbussen vermieden werden.