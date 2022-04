Verkehrsverbünde in der Region Bodensee-Oberschwaben bereiten 9-Euro-Ticket vor

per Mail teilen

Für das von der Bundesregierung angekündigte 9-Euro-Ticket für den ÖPNV gibt es noch kein Datum für den Vorverkaufsstart. Nach SWR-Informationen kämpfen die Verkehrsverbünde damit, das Angebot umzusetzen.

Die Bundesregierung hatte für die Monate Juni, Juli und August versprochen, für neun Euro im Monat alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs nutzen zu können. Doch die Umsetzung scheint schwierig. Der Verkehrsverbund Bodo, zuständig für die Kreise Ravensburg, Lindau und den Bodenseekreis, arbeitet nach eigenen Angaben vor allem daran, wie Stammkunden, die eine Abocard oder Schüler-Monatskarte haben, das 9-Euro-Ticket nutzen können. Man wolle dies elektronisch abrechnen.

VHB will zu viel gezahlte Fahrpreise rückerstatten

Das will auch der Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) im Kreis Konstanz. Er prüft außerdem eine nachträgliche Erstattung zu viel gezahlter Fahrpreise für Abo-Kunden. Für den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr werde es das 9-Euro-Ticket an allen Fahrscheinautomaten und online geben, so Bodo und VHB.