Verkehrschaos wegen fehlender Schilder in Konstanz

Fehlende Schilder bei einer Baustelle haben am Pfingstwochenende zu einem Verkehrschaos in der Konstanzer Innenstadt geführt. Autofahrer fuhren irrtümlich in eine Sackgasse.

In Konstanz landen Autofahrer seit einer Woche immer wieder unwissentlich in einer Sackgasse vor dem Bahnhof. Dort hat die Stadt eine Baustelle eingerichtet, ohne die dafür notwendigen Umleitungsschilder zu haben. Am Pfingstsamstag gab es deshalb ein Verkehrschaos in der Innenstadt.

Schilder wurden nicht rechtzeitig geliefert

Die Schilder seien bestellt und hätten eigentlich schon vergangene Woche angeliefert werden sollen, schreibt die Stadt auf Anfrage des SWR. Die Lieferung habe sich verzögert. Vor einer Woche sperrte die Stadt Konstanz wegen mehrjähriger Bauarbeiten eine zentrale Zufahrtsstraße zum größten Parkhaus der Stadt und dem Einkaufszentrum Lago.

Verkehrskadetten lenkten am Samstag den Verkehr

Die großformatigen Schilder, die schon vor der Innenstadt auf die Baustelle hinweisen, den Verkehr umleiten und Autofahrer davor bewahren sollen, in die Sackgasse hineinzufahren, sollen nun am Donnerstag und Freitag aufgestellt werden. Dann dürfte sich die Verkehrssituation verbessern, so die Stadt. Am Pfingstsamstag waren 18 ehrenamtliche Verkehrskadetten im Einsatz, um den Verkehr in der Konstanzer Innenstadt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.