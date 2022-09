Bauarbeiten an der B31 bei Meersburg

per Mail teilen

Auf der B31 bei Meersburg (Bodenseekreis) kann es ab Dienstag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Bundesstraße soll in Fahrtrichtung Überlingen für drei Tage halbseitig gesperrt werden.

Die viel befahrene B31 wird bei Meersburg für mehrere Tage halbseitig gesperrt. Die Sperrung sei wegen Bauarbeiten an den Schutzplanken notwendig, so das Landratsamt des Bodenseekreises. Die Sicherheit solle in diesem Bereich erhöht werden. Die B31 wird zwischen Meersburg und Unteruhldingen halbseitig gesperrt und der Verkehr ab Meersburg komplett über eine andere Strecke geführt, unter anderem über die Landesstraße bei Unteruhldingen. Die Umleitung wird ausgeschildert.

SWR-Reporterin Theresia Blömer über die Bauarbeiten:

Mit reduzierter Geschwindigkeit an der Wanderbaustelle vorbei

Für Gefahrguttransporte gebe es eine separate Umleitung, so das Landratsamt weiter. In Fahrtrichtung Friedrichshafen und Lindau soll der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit an der Wanderbaustelle vorbeigeführt werden.

Das Straßenbauamt des Bodenseekreises nutze die notwendige Beeinträchtigung dazu, auch Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Straße durchzuführen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Donnerstag.