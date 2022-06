Verkehrsbetriebe in Region Bodensee-Oberschwaben setzen zum Teil mehr Züge ein

Die Verkehrsbetriebe in der Region Bodensee-Oberschwaben sind auf das lange Wochenende vorbereitet. Auf vielen Strecken wird wegen des 9-Euro-Tickets mit mehr Betrieb gerechnet.

Die meisten Verkehrsunternehmen erwarten für das lange Wochenende mehr Fahrgäste als sonst. Die Südwestdeutsche Verkehrsgesellschaft stellt am Wochenende auf der Strecke Tübingen-Sigmaringen Fahrzeuge mit mehr Kapazität zur Verfügung. Auf der Südbahn von Ulm nach Lindau sollen zusätzliche Züge fahren.

Der Verkehrsverbund naldo rechnet ebenfalls mit höheren Fahrgastzahlen, die aber ohne zusätzliche Fahrten zu bewältigen seien, hieß es. Mehr Züge kommen dagegen auf der Gäubahn von Stuttgart nach Singen (Kreis Konstanz) ab Ende Juni zum Einsatz. Insgesamt fühlen sich die Verkehrsunternehmen in der Region gut vorbereitet auf das lange Wochenende, auch mit dem 9-Euro-Ticket.

Rückreisewelle auch auf Autobahnen und Straßen

Auch auf den Straßen ist am langen Wochenende mit mehr Verkehr zu rechnen. Der ADAC Württemberg erwartet inbesondere am Mittwoch vor Fronleichnam mit Verzögerungen auf den baden-württembergischen Fernstraßen. "Wir empfehlen, erst am Abend oder am Donnerstagmorgen loszufahren", sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

Da nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern die Pfingstferien zu Ende gehen, sei am Wochenende die Gefahr überfüllter Autobahnen mit Staus besonders hoch. "Den Höhepunkt des Rückreiseverkehrs erwarten wir für Samstag", so Bach. Zu den besonders mit Staus belasteten Strecken zählt der ADAC die A81 Singen - Stuttgart und die A96 Lindau - München.