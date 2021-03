Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems (RRPS) in Friedrichshafen hat Probleme mit dem Verkauf eines norwegischen Tochterunternehmens nach Russland. Die norwegische Regierung hat sich eingeschaltet.

Rolls-Royce Power Systems will die Tochterfirma Bergen Engines für 150 Millionen Euro an ein russisches Unternehmen verkaufen. Bergen baut hauptsächlich Motoren für Schiffe, die Ölplattformen versorgen. Ein kleiner Teil der Motoren gehe auch an die norwegische Marine, so ein Sprecher von RRPS in Friedrichshafen gegenüber dem SWR.

Politiker in Norwegen befürchten Sicherheitsrisiko

Deshalb sind jetzt Politiker und Medien in Norwegen alarmiert: Sie sprechen von einem Sicherheitsrisiko, wenn ein russisches Unternehmen Schiffe der norwegischen Marine ausrüstet und wartet. Darunter ein militärisches Aufklärungsschiff, das im Polarmeer auch russische Schiffe beobachtet. Der norwegische Justiz- und der Verteidigungsminister hätten angekündigt, den Fall zu prüfen, sagte der RRPS-Sprecher.

Rolls-Royce Power Systems will weiterhin verkaufen

Rolls-Royce Power Systems hält nach Angaben des Firmensprechers an seinen Absichten, das Tochterunternehmen zu verkaufen, fest. Der Verkaufsprozess sei nicht abgesagt worden, sondern er pausiere. Man wolle die norwegischen Behörden bei ihrer Prüfung unterstützen.