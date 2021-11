Neue Abba-CD "Voyage" kommt in Friedrichshafen gut an

Vier Jahrzehnte lang nichts Neues, dann drei neue Singles innerhalb weniger Wochen – und jetzt das Album "Voyage". In Friedrichshafen ist die neue Abba-CD gleich am Freitagmorgen begehrt.

Kurz nach 9 Uhr am Freitagmorgen ging in Friedrichshafen das erste Abba-Album über die Ladentheke. Elea aus Meckenbeuren-Brochenzell (Bodenseekreis) war die Erste, die im Müller-Markt in der Innenstadt das neue Album "Voyage" der schwedischen Kultband ergatterte. SWR-Reporterin Rebecca Lüer war vor Ort:

Man habe hundert CDs für die Filiale in der Friedrichshafener Innenstadt bestellt, um für den Ansturm gerüstet zu sein, heißt es von der Kaufhauskette. Schon in den vergangenen Wochen habe es immer wieder Anfragen zur neuen Abba-Platte gegeben.

"Nach 40 Jahren das erste Studioalbum von Abba. Ich bin gespannt, ob sie an den Erfolg anknüpfen können."

Einige Kunden und Kundinnen sich die neue CD auch reserviert, zum Teil sogar doppelt. Die neue Abba-CD gibt es in zwei Verpackungsversionen: in Karton oder in Kunststoff. Sie ist sogar als Musikkassette erhältlich. Und soll in den nächsten Tagen auch als gute alte Schallplatte zu haben sein.

Das neue Abba-Album "Voyage" gibt es auch klassisch als Kassette. SWR Lüer

Freude bei Abba-Fans ist groß

Jahrzehnte haben Abba-Fans auf ein neues Album der Band gehofft - nun ist es so weit: Die schwedische Kultband veröffentlichte in der Nacht zum Freitag ihr erstes Studioalbum seit fast 40 Jahren. "Voyage" wurde um Mitternacht in den Streamingdiensten freigeschaltet und als CD angeboten. Die bereits im Vorfeld ausgekoppelten Singles "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" waren in den offiziellen deutschen Single-Charts direkt auf den Plätzen drei und fünf eingestiegen. Dritter Song, der vorab erschienen war, ist "Just A Notion". Zusätzlich zum neuen Album soll es eine Hightech-Konzertshow mit Hologrammen der Abba-Sänger geben.

Schweden-Pop ist Kult

Abba wurden mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und "Mamma Mia" weltberühmt. 1982 löste sich die Band auf, nachdem sich die beiden Ehepaare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson hatten scheiden lassen. Alle vier Sänger sind mittlerweile über 70 Jahre alt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie mehr als 400 Millionen Alben verkauft.