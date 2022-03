Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und Radolfzell, Martin Wikelski, ist mit dem Landes-Verdienstorden ausgezeichnet worden. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer überreichte dem Biologen die Auszeichnung am Donnerstag in Radolfzell. Wikelski erhielt den Orden unter anderem für den Aufbau des weltweit anerkannten Zentrums für Verhaltensbiologie. Mit seinen Forschungen habe er wesentlich zum Schutz von Tieren auf Wanderung beigetragen, so Bauer.