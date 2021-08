In Steckborn (Kanton Thurgau) sind am Sonntag mehrere hundert Fische verendet. Laut Polizei war zuvor aus unbekannter Ursache rund 100 Kubikmeter Jauche von einem Landwirtschaftsbetrieb in einen Bach geflossen. Von dort verteilte sich die Verschmutzung in mehreren Bächen. Sämtliche Fische in den betroffenen Bereichen starben, so die Polizei. Die Feuerwehr errichtete eine Sperre und verhinderte so, dass die Jauche in den Untersee floss. Die Bäche wurden anschließend mit Frischwasser gespült.