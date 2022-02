DOSB-Vize Verena Bentele zum Olympia-Beginn

Begleitet von scharfer Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in China und von Corona-Sorgen sind am Freitag in Peking die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet worden.

In Peking stehen insgesamt 109 Entscheidungen auf dem Programm. Die Olympischen Winterspiele sind für Sportlerinnen und Sportler ein Highlight. Viele haben jahrelang für das sportliche Großereignis trainiert. Doch die Spiele in China werden überschattet unter anderem von Diskussionen über Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland und korrupte Organisatoren. Vize-Präsidentin des DOSB spricht über Bedingungen in China Verena Bentele aus Laimnau bei Tettnang (Bodenseekreis) ist zwölfmalige Paralympics-Siegerin und Vize-Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Sie selbst ist nicht in Peking, aber andere Mitglieder des DOSB sind vor Ort. SWR-Moderatorin Marion Kynaß wollte von Verena Bentele wissen, ob sie von Kolleginnen und Kollegen schon Rückmeldung bekommen hat, wie deren erster Eindruck in punkto Corona-Regeln ist. Bereits knapp 300 Corona-Fälle Trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie nehmen bis zum 20. Februar knapp 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen an den Spielen teil. Alle Teilnehmer - neben den fast 3.000 Sportlerinnen und Sportlern auch zehntausende Angestellte, Freiwillige und Journalisten - dürfen sich ausschließlich in einer "Olympia-Blase" aufhalten, die von der Außenwelt abgeschirmt ist. Trotzdem wurden nach Angaben der Organisatoren innerhalb dieser "Blase" mittlerweile mehr als 300 Corona-Fälle festgestellt. Auch darüber hat SWR-Moderatorin Marion Kynaß mit Verena Bentele gesprochen. Zwei Sportler und ein Trainer aus der Region Bodensee-Oberschwaben Nach Sotschi in Russland und Pyeongchang in Südkorea erlebt Snowboarder Paul Berg aus Konstanz in Peking seine dritten Olympischen Spiele. Medaillen hat er noch keine gewonnen, aber im Weltcup sorgte er Anfang Januar in Russland mit einem vierten Platz für ein Spitzenergebnis. Im Weltcup aufhorchen ließ auch Langläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg). Der 21-Jährige begeisterte kurz nach dem Jahreswechsel bei der Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme als er auf Platz drei stürmte. Ebenfalls aus Isny ist Maximilian Mechler in Peking dabei, als Trainer der deutschen Skispringerinnen.