Vereinzelt Funken in der Region Bodensee-Oberschwaben

Trotz Corona-Pandemie finden in der Region Bodensee-Oberschwaben am Sonntag einige traditionelle Funkenfeuer statt. Die 3G-Regel und die Maskenpflicht müssen eingehalten werden.

In Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat die Feuerwehr kurzfristig entschieden, doch noch einen Funken abzubrennen. Er findet am Sonntag wegen des Ukraine-Kriegs als Friedensfunken statt. Es werden Spenden für die Ukraine gesammelt. In Oberzell bei Ravensburg hat der Funkenverein ein Feuer organisiert. Auch im Bodenseekreis werden vereinzelt Funken brennen, zum Beispiel in Immenstaad und Hagnau. In Meersburg wird das Feuer auf den Samstag vorgezogen, so auch im Salemer Teilort Tüfingen.

Jedes Jahr am Sonntag nach Aschermittwoch werden traditionell in der Region Bodensee-Oberschwaben Funken abgebrannt. Die Fastnacht ist dann wirklich vorbei – und der Winter wird symbolisch vertrieben.

In den meisten Kommunen jedoch kein Funken

In den meisten Kommunen fällt das Funkenfeuer jedoch auf Grund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge aus. So auch in Lottenweiler bei Friedrichshafen. Dort ist die Narrenzunft für den Funken zuständig. Eigentlich hätte das Funkenfeuer in Lottenweiler in diesem Jahr zum 75. Mal entzündet werden sollen.

Der Funken in Lottenweiler brannte zuletzt im Jahr 2020. Pressestelle Georg Brugger/Narrenzunft Lottenweiler

Zunft hofft auf Funken im kommenden Jahr

Die Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder Traditionen wie das Funkenabbrennen in Frieden und ohne Pandemie stattfinden können, ist groß. Ehrenzunftmeister Georg Brugger war in Lottenweiler von Anfang an jedes Jahr dabei - das erste Mal mit zwölf Jahren.

"Das Funkensammeln war früher eine Gaudi für Kinder. Es gab die berühmten Reisigbuschele. Die haben wir Kinder von Kachelöfen von Bauern stibitzt."

Mittlerweile sammeln die Funkenbauer eher Weihnachtsbäume und Kartons. Danach kommt der Aufbau des Funkenturms. Je höher, desto besser, sagt Hermann Neurohr. Er organisiert normalerweise in Lottenweiler die ehrenamtlichen Helfer für den Aufbau.

"Es ist Hardcore-Arbeit und auch nicht ganz ungefährlich. Die letzten Jahre haben wir uns darum mit einem Kranwagen beholfen."

Jahrzehntelang war der Funkenbau reine Handarbeit. Pressestelle Georg Brugger/Narrenzunft Lottenweiler

Der Stolz über einen fertigen Funkenturm ist dann riesig, beobachtet die aktuelle Zunftmeisterin der Narrenzunft Lottenweiler, Erika Katzenmaier, Jahr für Jahr.

Dass der Funken nun das zweite Jahr in Folge nicht abbrennen wird, ist ein Supergau für die Funkenbauer, erzählen sie. Aber es geht in Lottenweiler nicht anders. Den Funkenplatz absperren und alle Besucherinnen und Besucher auf 3G zu kontrollieren, sei schlicht unmöglich, sagt Zunftmeisterin. Bei gutem Wetter kommen normalerweise zahlreiche Menschen, um das Spektakel zu beobachten, am Feuer zu stehen und miteinander ins Gespräch zu kommen.