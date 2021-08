Die Spendenaktionen von Gemeinde und Vereinen in Fronhofen (Kreis Ravensburg) für die von der Hochwasserkatastrophe betroffene Ortschaft Dernau stoßen auf große Resonanz. Über 70.000 Euro sind bislang für die befreundete Kommune in Rheinland-Pfalz zusammengekommen. 100.000 Euro seien das Ziel, sagte Jürgen Möhrle vom Sportverein dem SWR. Die Fußballer und andere Vereine planen am 15. August im Rahmen eines Fußballspiels einen weiteren Spendentag. Das Engagement der Vereine begeistert Bürgermeister Oliver Spieß. Vor allem die Musikkapelle habe intensive Kontakte nach Dernau. Wie die Spendengelder verteilt werden, werde gemeinsam besprochen. Die Zerstörungen in Dernau seien katastrophal. Es gebe auch Tote und Vermisste.