"Menschen in der Ukraine erwarten Hilfe von uns"

Der Russland-Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Viele befürchten einen Krieg. Wolfgang Ponto aus Wangen im Allgäu hat eine Hilfsorganisation für die Westukraine und war vor Ort.

Erst am Sonntag ist Wolfgang Ponto von einer Reise aus der Westukraine zurückgekehrt. Er war für die Hilfsorganisation "H.O.P.E. we help children", deren Vorsitzender er ist, vor Ort. Der Verein aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) unterstützt Kinderkrankenhäuser in der Westukraine und liefert unter anderem medizinisches Material dorthin.

Hilfe für kranke Kinder in der Ukraine

2019 beispielsweise unterstützte der Verein die Behandlung von schwerstverbrannten, krebskranken und an chronischen Krankheiten leidenden Kindern in der Ukraine eigenen Angaben zufolge mit 10.000 Euro.

Im Gespräch mit SWR-Redakteur Michael Lehmann beschreibt Wolfgang Ponto, wie die Mitarbeiter der Organisation, Einheimische und er selbst die Situation vor Ort erleben: