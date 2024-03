per Mail teilen

In Oberschwaben gebe es besonders viel Nachholbedarf beim Thema Frauen und Karriere. Das sagt die Regionalgruppe des Vereins "Digital Media Women e.V." und hat dafür auch Beispiele.

Gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen - da gibt es in Oberschwaben nach Angaben des Vereins "Digital Media Women e.V." einiges nachzuholen. Der Verein setzt sich für die Anliegen von Frauen ein, insbesondere wenn es darum geht, Karriere und Familie zu vereinbaren.

Carola Wagener ist Mitglied in dem Verein "Digital Media Women e.V." in Oberschwaben. Die Betriebswirtin arbeitet als Projektmanagerin bei einem kommunalen Energieversorger in Friedrichshafen. Ihr Job ist ihr wichtig, das war auch ihrem Mann bei der Familiengründung klar. Die Erziehungsarbeit teilen sie sich. Echte Gleichberechtigung sieht Carola Wagener im ländlichen Raum aber noch nicht.

Das Bild draußen ist schon noch so, dass man sich eher rechtfertigen muss, wenn man Karriere macht.

Carola Wagener hat schon in verschiedenen Firmen in Führungspositionen gearbeitet. Frauen sollten das viel öfter tun, findet sie, und vor allem sollten sie es öfter auch wollen. Immer noch fehlten dafür die Vorbilder. Frauen müssten noch lernen, sich anders zu positionieren und sich trauen, sichtbarer zu werden.

Man muss sich anders positionieren oder lernen, dass man sich hinstellt, sich traut und sichtbar ist. Und das ist es, was wir schon mit unserem Netzwerk auch machen wollen

Verein will Frauen in Führungspositionen zusammenbringen

Das Netzwerk "Digital Media Women e.V." verbindet nicht nur Frauen im Medien-Bereich, auch Mitarbeiterinnen in der IT-Branche oder Ingenieurinnen gehören dazu. Der Verein will Frauen, die sich in ähnlichen Situationen befinden und die Lust auf Karriere haben, zusammenbringen. Da tauchen Fragen auf, wie man zum Beispiel Beruf und Karriere verbindet, wenn der Kindergarten schon um 12 Uhr schließt.

Es geht darum, dass man Frauen trifft, die in einer ähnlichen Situation sind. Oberschwaben 2024 heißt: Unter Umständen bist du in so einem Kindergarten die einzige Mutter, die arbeitet.

Die Hoffnung von Carola Wagener ist, dass sich die Situation für Frauen bald bessert: "Ich hoffe einfach, dass es normaler wird. Und dass man nicht verurteilt wird, wenn man beides macht - Familie und Beruf. Spätestens wenn ihre Tochter groß ist, soll die Frage nach der Gleichberechtigung auch auf dem Land kein Thema mehr sein. Das wünscht sich Carola Wagener.