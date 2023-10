Im Tarifstreit mit den Kliniken Schmieder hat die Gewerkschaft ver.di am Standort Gailingen für Donnerstag zu einer Protestaktion aufgerufen. Auch in Allensbach sind Proteste geplant.

Mit Protestaktionen bei den Kliniken Schmieder in Gailingen und Allensbach im Kreis Konstanz will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Lohn.

Freundlich, aber bestimmt wolle man darauf aufmerksam machen, dass die Arbeit der Angestellten bei den Kliniken Schmieder mehr wert sei, so eine Vertreterin von ver.di. Deshalb protestieren Beschäftigte am Donnerstag am Standort der Kliniken Schmieder in Gailingen im Kreis Konstanz. Am kommenden Montag soll es dann eine Protestaktion in Allensbach geben. Erwartet werden jeweils rund 50 bis 70 Teilnehmer.

Versorgung ist weiter gewährleistet

Zu den Forderungen gehören unter anderem 550 Euro mehr Lohn im Monat, ein Tarifvertrag für Auszubildende, Dualstudierende und Praktikanten nach Vorbild des öffentlichen Dienstes und ein volles 13. Monatsgehalt. Die Protestaktion habe keinen Einfluss auf die Versorgung der Patienten, hieß es seitens der Gewerkschaft.

Die Kliniken Schmieder sind spezialisiert auf neurologische Rehabilitation. An sechs Standorten in Baden-Württemberg arbeiten rund 2.200 Beschäftigte. Die zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt findet am 12. Oktober statt.