Ein 38-Jähriger hat einem Mann am Pfingstsonntag auf der Straße bei Attenweiler (Kreis Biberach) eine teure Kamera geraubt und ist geflüchtet. Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Schweiz fest. Er soll sein Opfer angriffen und verletzt haben, hieß es.

Attenweiler - Angreifer entreißt teure Kamera

Laut Polizei hatte der 62-jährige Mann die Landschaft fotografiert. Der 38-Jährige habe mit seinem Auto neben ihm angehalten und den Verdacht geäußert, er sei fotografiert worden. Dies verneinte der Mann mit der Kamera und bot zum Beweis an, die Fotos gemeinsam auf der Kamera anzusehen. Da habe ihn der Mann, der ihn angesprochen hatte, unvermittelt gepackt und habe ihm den Arm auf den Rücken verdreht. Dann habe er die Kamera im Wert von über 4.000 Euro entrissen und sei mit seinem Auto geflüchtet.

Flucht in die Schweiz: Kennzeichen identifiziert

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei feststellen können, dass es sich bei dem Angreifer um einen 38-jährigen Mann aus der Schweiz handelte. Der Mann sei zunächst weiter nach Ruppertshofen (Ostalbkreis) geflohen. Dort sei er später am Sonntag nochmal aufgefallen. Weil er randalierte und andere Personen beleidigte, alarmierte ein Passant die Polizei. Diesmal flüchtete der Angreifer mit dem Motorrad.

Nach Raub bei Attenweiler - Polizei nimmt Angreifer fest

Die Polizei hat ihn nach eigenen Angaben am Sonntagabend in der Schweiz festgenommen und auch das Raubgut bei dem 38-Jährigen gefunden. Wegen offener Bußgelder muss er demnach zunächst in einem Kantonalgefängnis eine Strafe absitzen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass er einen ähnlichen Raub in Albstadt (Zollernalbkreis) begangen haben könnte.