Nach dem Großbrand in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Dornbirn in Vorarlberg hat die Polizei einen mutmaßlichen Tatverdächtigen ermittelt. Das meldet der ORF. Demnach soll es sich um einen Jugendlichen handeln. Dieser soll am Silvesterabend eine Rakete abgefeuert haben, die versehentlich in die Garage flog und das Feuer auslöste. Die Flammen griffen auf zwei Wohnhäuser über. Zehn Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, der Sachschaden ist noch unklar.