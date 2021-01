per Mail teilen

In Bavendorf (Kreis Ravensburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Ein 52-jähriger Mann war am Sonntag leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Er hatte eine Stichverletzung im Brustbereich. Der 44-jährige Mitbewohner des Opfers wurde vorläufig festgenommen. Er habe widersprüchliche Angaben über den Verlauf des Tatabends gemacht. Eine Obduktion soll nun klären, ob sich das Opfer die Stichverletzungen möglicherweise auch selbst zugefügt haben könnte.