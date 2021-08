Am Wochenende sind viele Veranstaltungen im Freien geboten: Der Konzertstrand in Friedrichshafen, multimediale Fotoshow von Markus Mauthe, Kartoffelernte im Museumsdorf Kürnbach und Drachenflohmarkt in Sigmaringen.

Sieben Bands und vier Konzerte sind am Wochenende beim "Konzertstrand" in Friedrichshafen geboten. Vor dem Graf-Zeppelin-Haus tritt zum Beispiel am Samstag "Josh" auf und am Sonntag unterhalten beim Frühschoppenkonzert die Egerländer mit Ernst Hutter in der Formation "Die kleine Egerländer Besetzung - das Original". Am Nachmittag präsentiert Ernst Hutter dann u.a. die SWR Swing Allstars. Es ist für alle Musikgeschmäcker was geboten.

Multimediale Fotoshow in Überlingen und Wangen

Seit vielen Jahren ist der Umweltaktivist Markus Mauthe für die Umweltorganisation Greenpeace als Fotograf in der Welt unterwegs. In einer multimedialen Fotoshow zeigt er nicht nur die Schönheit der Natur, sondern weist auch auf ökologische Hotspots hin. Die Fotoshow ist am Samstag im Grünen Salon der Landesgartenschau in Überlingen und am Sonntag in der Stadthalle in Wangen im Allgäu zu sehen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kartoffelernte im Museumsdorf Kürnbach

Die Kartoffelernte steht am Familien-Sonntag im Museumsdorf Kürnbach im Vordergrund. Besucherinnen und Besucher können beim Roden eines Kartoffelfeldes zuschauen und auch selbst mit anpacken. Die Kartoffelhöfe Daiber und Störkle zeigen die Vielfalt der Knolle, auch Kulinarisches aus den Erdäpfeln kommt nicht zu kurz.

Kartoffelernte im Museumsdorf Kürnbach Pressestelle Landratsamt Biberach

Drachenflohmarkt in Sigmaringen

Es ist nicht nur das das feuerspeiende Märchentier im Angebot. Beim Drachenflohmarkt in Sigmaringen laden rund 150 Anbieter im Stadtgebiet und den Ortsteilen mit Flohmarktständen auf ihre privaten Grundstücke ein. Die Stände sind mit fantasievollen Drachen markiert. Einen digitalen Lageplan des Drachenflohmarkts finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Sigmaringen.

Seniorenorchester des Kreisverbands Sigmaringen

Bei gutem Wetter gibt es am Sonntagabend auf dem Sigmaringer Rathausplatz Blasmusik. Ab 18 Uhr spielt das Kreisverbandsseniorenorchester auf. Die Musikanten des Rathausplatzkonzertes kommen aus dem ganzen Landkreis, zuschauen und zuhören ist gratis.