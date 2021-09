per Mail teilen

Am Wochenende vom 3. bis 5. September sind viele Veranstaltungen im Freien geboten. Hier die Veranstaltungs-Tipps für die Region Bodensee-Oberschwaben.

Kultur-Radtour in Oberschwaben

Den "Umanand - Kultur im Parcours" gibt es nach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch dieses Jahr wieder. Am Samstag und am Sonntag treffen Radler auf dem 60 Kilometer langen Parcours am Straßenrand auf rund 30 Künstler. Geboten wird Musik für jeden Geschmack, Theater, Zauberei und vieles mehr. Die Fahrradtour lässt sich nach Fitness und Vorlieben gestalten. Alle Stationen auf der Strecke zwischen Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute und Wolfegg sind im Internet unter "Umanand - Kultur im Parcours".

Tennis-Prominenz zu Gast in Wolfegg

Tennis-Ass Nicolas Kiefer, ATP- und Daviscup-Spieler, besucht den TC Wolfegg. Er bietet eine 90-minütige Trainingseinheit und spielt mit Tombola-Gewinnern ein Doppel. Und natürlich gibt er auch Autogramme und Fotos. Am Samstag ab 14 Uhr auf der Tennisanlage Wolfegg.

Stadtführung vom See aus

Das nostalgische Mahagoni Holzboot "Seeschwalbe" legt in Friedrichshafen zu einer Stadtführung der besonderen Art ab. Entlang der Uferpromenade, vorbei an mehreren Sehenswürdigkeiten, erzählt ein Stadtführer Wissenswertes zur Geschichte der Zeppelinstadt. Samstag um 12 Uhr, Anmeldung an der Uferpromenade oder im Internet.

Keltenfest auf der Heuneburg

Zurück in die Antike heißt es am Wochenende beim Keltenfest auf der Heuneburg bei Herbertingen. In der der historischen Burganlage stellen Schaustellergruppen das damalige Lagerleben nach. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Künstler öffnen ihre Ateliers

Künstler im Kreis Ravensburg öffnen ihre Ateliers. Und zwar im ganzen Kreis Ravensburg. 28 Künstlerinnen und Künstler geben Einblicke in ihre Arbeit. , jeweils von 11 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es beim Kunstverein Ravensburg-Weingarten.