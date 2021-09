Veranstaltungs-Tipps für das Wochenende vom 10. bis 12. September

In Radolfzell gehen die Baden-Württembergischen Heimattage mit dem "Landesfest" zu Ende. Ausserdem gibt es ein "Schmecktakel" in Leutkirch, ein Mittelaltermarkt in Sigmaringen, eine Marokko-Lesung in Ravensburg und eine Ausstellung in Bad Saulgau.

Die Heimattage in Radolfzell (Kreis Konstanz) gehen am Wochenende zu Ende. Zum Abschluss findet am Samstagabend ein Brauchtumsabend statt. Beginn ist um 19 Uhr am Konzertsegel direkt am Bodensee.

Leutkirch lädt zum "Schmecktakel" ein

Richtig sattessen kann man sich am Wochenende in Leutkirch im Allgäu. Am Samstag und Sonntag findet in der Innenstadt das erste "Schmecktakel" statt. Überall locken Stände mit Schlemmereien von indonesischen Köstlichkeiten bis zu Allgäuer Kässpätzle, dazu gibt es Musik und Straßenkunst.

Mittelaltermarkt in Sigmaringen

Mittelalterliche Speisen kann man das ganze Wochenende beim Mittelaltermarkt in Sigmaringen genießen. In der Naturkulisse des Prinzenparks treten außerdem Glasbläser, Wollspinner und andere Handwerker auf. Gaukler zeigen ihre Kunst.

Lesung in Ravensburg

Nach Marokko entführt Sie am Freitagabend der Autor Andreas Kirchgäßner bei der Lesung aus seinem Buch. Begleitet wird der Abend mit Musik, Beginn ist um 20 Uhr im Kornhaussaal in Ravensburg.

Ausstellung Galerie Fähre

Die Galerie Fähre in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) zeigt religiöse Kunst von Albert Burkart, der 1898 in Riedlingen geboren wurde. Die Ausstellung wird am Sonntag um 11.30 Uhr eröffnet.

