Flohmarkt im Kloster Reute, Konzert im Neuen Schloss Meersburg, Autorenlesung mit Claudia Scherer in Ravensburg und Tag der offenen Gärten in Friedrichshafen.

Flohmarkt im Kloster Reute

Die Franziskanerinnen vom Kloster Reute im Kreis Ravensburg veranstalten am Samstag einen Flohmarkt. Von 9 bis 13:30 Uhr gibt es auf dem Klostergelände im sogenannten Heuwerk jede Menge zu stöbern.

Internationale Schlosskonzerte Meersburg

Im Neuen Schloss in Meersburg spielt am Sonntag das Merel Quartett. Schubert und Dvorák stehen auf dem Programm. Die Musiker spielen wegen der Corona-Abstände bei der Bestuhlung ihr Konzert gleich zweimal hintereinander. Um 18 und um 20 Uhr, Neues Schloss, Meersburg.

Autorenlesung: Claudia Scherer "Begegnung mit Edel"

In Ravensburg liest die Autorin Claudia Scherer aus ihrem Roman "Begegnung mit Edel". In dem Buch beschreibt sie die Geschichte ihrer Tante Edel. Die Klavierlehrerin und Musikerin aus Wangen im Allgäu starb vor rund 30 Jahren, ist aber vielen noch sehr lebendig in Erinnerung, sagt die Autorin. Die Matinée beginnt am Sonntag um 11 Uhr beim Neuen Ravensburger Kunstverein in der Möttelinstraße.

Offene Gärten in Friedrichshafen

In Friedrichshafen öffnen am Samstag fünf Gärten. Mit dabei sind der Streuobstgarten Weilermühle, der Panorama Obstgarten in Berg, das Lernbiotop am Riedlewald, der Naturgarten Thomsen-Fischer sowie der Schau- und Schulgarten mit Schauhaus im Zeppelindorf.

Alle Veranstaltungs-Tipps für die Region Bodensee-Oberschwaben von Thea Thomiczek zum Nachhören im Audio.